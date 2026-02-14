Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Унаи Эмери прокомментировал ситуацию в клубе перед матчем Кубка Англии с «Ньюкаслом»

Унаи Эмери прокомментировал ситуацию в клубе перед матчем Кубка Англии с «Ньюкаслом»
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался перед матчем 1/16 Кубка Англии с «Ньюкаслом», который состоится сегодня, 14 февраля. Эмери отметил важность универсальности своих игроков, что стало ключевым фактором в условиях череды травм в команде. Он подчеркнул, что трансферное окно дало возможность решить некоторые проблемы, возникшие из-за потерь в составе.

Кубок Англии . 1/16 финала
14 февраля 2026, суббота. 20:45 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Обычно как тренер я сталкивался с проблемой [травм игроков] много раз. И как мне нужно было принимать решения, формировать команду, пробовать разных игроков, предоставляя им возможность играть на разных позициях, быть универсальными.

Сейчас у меня нет никаких проблем, отличающихся от тех, что были раньше, в других странах и других клубах, или даже здесь, в «Астон Вилле». И у других команд тоже есть эта проблема с травмированными игроками», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

Материалы по теме
«Астон Вилла» намерена подписать новичка за € 75 млн — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android