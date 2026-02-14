Унаи Эмери прокомментировал ситуацию в клубе перед матчем Кубка Англии с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался перед матчем 1/16 Кубка Англии с «Ньюкаслом», который состоится сегодня, 14 февраля. Эмери отметил важность универсальности своих игроков, что стало ключевым фактором в условиях череды травм в команде. Он подчеркнул, что трансферное окно дало возможность решить некоторые проблемы, возникшие из-за потерь в составе.

«Обычно как тренер я сталкивался с проблемой [травм игроков] много раз. И как мне нужно было принимать решения, формировать команду, пробовать разных игроков, предоставляя им возможность играть на разных позициях, быть универсальными.

Сейчас у меня нет никаких проблем, отличающихся от тех, что были раньше, в других странах и других клубах, или даже здесь, в «Астон Вилле». И у других команд тоже есть эта проблема с травмированными игроками», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.