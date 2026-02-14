Сафонов высказался о поражении «ПСЖ» в матче с «Ренном», где пропустил три гола

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями после поражения в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Ренном» со счётом 1:3.

«После поражения нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать — не повторять тех же ошибок, запомнить полученный опыт и с холодной головой подготовиться к следующему матчу.

На очереди Монако. В понедельник в путь», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Парижская команда встретится с «Монако», где играет Александр Головин, в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов во вторник, 17 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Ответная встреча состоится 25 февраля.

