Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«С такой фамилией маек не было». Акинфеев назвал кумира детства

«С такой фамилией маек не было». Акинфеев назвал кумира детства
Комментарии

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал экс-вратаря сборной СССР и бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова кумиром детства в блиц-опросе клубной пресс-службы, в котором футболисты отвечали, какая футбольная форма была у них первой.

«В те времена таких футболок не было. Думаю, после Евро-1996, чемпионата мира 1998 года начали появляться майки, но у меня на тот момент не было, потому что мой кумир был Черчесов, а, естественно, с фамилией Черчесов маек не было. Поэтому я остался без такой майки с фамилией, не было просто», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

Материалы по теме
Талант «Спартака» и Уткин пошли в Первую лигу, ЦСКА — за уругвайцем. Трансферы и слухи дня
Талант «Спартака» и Уткин пошли в Первую лигу, ЦСКА — за уругвайцем. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android