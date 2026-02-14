«С такой фамилией маек не было». Акинфеев назвал кумира детства

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал экс-вратаря сборной СССР и бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова кумиром детства в блиц-опросе клубной пресс-службы, в котором футболисты отвечали, какая футбольная форма была у них первой.

«В те времена таких футболок не было. Думаю, после Евро-1996, чемпионата мира 1998 года начали появляться майки, но у меня на тот момент не было, потому что мой кумир был Черчесов, а, естественно, с фамилией Черчесов маек не было. Поэтому я остался без такой майки с фамилией, не было просто», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.