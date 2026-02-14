Скидки
Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Гомес из «Ливерпуля» рассказал, какой трофей рассчитывает выиграть команда в этом сезоне

Комментарии

Центральный защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес высказался перед матчем 1/16 финала Кубка Англии с «Брайтоном», отметив, что команда рассчитывает выиграть этот трофей в нынешнем сезоне. Встреча состоится сегодня, 14 февраля.

Кубок Англии . 1/16 финала
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
«Конечно, мы хотим показать наилучший результат в кубковых соревнованиях, и все мы должны быть к этому готовы. В национальном чемпионате у нас не самый простой сезон, и, считаю, это хороший шанс для нас провести успешную кампанию. Кубок Англии — это исторический трофей, и я думаю, что наша цель — пройти как можно дальше. Надеюсь, мы сможем одержать победу», – приводит слова Гомеса официальный сайт «Ливерпуля».

Ранее мерсисайдцы выбыли в 1/8 финала Кубка лиги. В АПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на 15 очков.

