Гомес из «Ливерпуля» рассказал, какой трофей рассчитывает выиграть команда в этом сезоне

Центральный защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес высказался перед матчем 1/16 финала Кубка Англии с «Брайтоном», отметив, что команда рассчитывает выиграть этот трофей в нынешнем сезоне. Встреча состоится сегодня, 14 февраля.

«Конечно, мы хотим показать наилучший результат в кубковых соревнованиях, и все мы должны быть к этому готовы. В национальном чемпионате у нас не самый простой сезон, и, считаю, это хороший шанс для нас провести успешную кампанию. Кубок Англии — это исторический трофей, и я думаю, что наша цель — пройти как можно дальше. Надеюсь, мы сможем одержать победу», – приводит слова Гомеса официальный сайт «Ливерпуля».

Ранее мерсисайдцы выбыли в 1/8 финала Кубка лиги. В АПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на 15 очков.