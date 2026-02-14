Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: у меня нет никаких сомнений в отношении Фодена

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на мнение, согласно которому уровень игры полузащитника Филипа Фодена стал хуже.

«У меня нет никаких сомнений в отношении Фила. Ему следует полностью восстановиться, сконцентрироваться, играть в футбол, иногда ходить на рыбалку, и всё. Он вернётся, когда будет готов.

Он был признан лучшим футболистом Премьер-лиги отнюдь не 20 веков тому назад, это было совсем недавно, всего несколько сезонов назад. Это Фил Фоден.

Просто успокойся, радуйся, улыбайся, будь счастлив и играй, играй, играй. Он каждый день хочет выходить на поле. Не все игроки хотят того же, да и я тоже. А Фил хочет. Когда у вас есть такой талант, нужно просто успокоиться и работать», — приводит слова Гвардиолы YouTube-канал BeanymanSports.

В 35 матчах текущего клубного сезона хавбек забил 10 голов и отдал пять голевых передач.