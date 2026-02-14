Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал лучшего спортивного комментатора в России.

«Из комментаторов всё равно Генич лучший. При том, что я всегда любил комментировать с Ромой Гутцайтом, просто обожал. У нас прямо такой вайб сложился, мы на многих матчах работали, даже на таких больших, как «Барселона» – «Реал». Мне реально кайфово с Ромой, очень классно всё это делать.

Но всё равно Генич лучший. Тем более Рома сейчас уже не комментирует, большой начальник на Okko.

Костя всё равно из комментаторов самый сильный. Хотя сегодня очень много молодых комментаторов. Тот же Лионель Абба, мы с ним работали. То есть появляется много реально прикольных ребят, поэтому я могу сейчас не весь спектр сказать», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «За деньги».