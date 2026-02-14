Экс-защитник «Аяччо»: я бы отправил Забарного в дубль. Он играет ужасно
Бывший футболист «Аяччо», ныне выступающий в МЛС за «Лос-Анджелес», Максим Шано раскритиковал игру защитника «ПСЖ» Ильи Забарного после матча 22-го тура французской Лиги 1, в котором парижский клуб уступил «Ренну» со счётом 1:3.
Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Ренн
Окончен
3 : 1
ПСЖ
1:0 Аль-Тамари – 34' 2:0 Леполь – 69' 2:1 Дембеле – 71' 3:1 Эмболо – 81'
«На месте Луиса Энрике я бы отправил Забарного в дубль. Он играет ужасно. Он пытается контролировать мяч, когда нужно выносить его в одно касание, и выносит в одно касание, когда нужно сделать два касания…
Ты игрок «ПСЖ», ты получаешь большую зарплату, ты должен давать результат», — приводит слова Шано RMC Sports.
В нынешнем сезоне Забарный провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.
