Экс-защитник «Аяччо»: я бы отправил Забарного в дубль. Он играет ужасно

Бывший футболист «Аяччо», ныне выступающий в МЛС за «Лос-Анджелес», Максим Шано раскритиковал игру защитника «ПСЖ» Ильи Забарного после матча 22-го тура французской Лиги 1, в котором парижский клуб уступил «Ренну» со счётом 1:3.

«На месте Луиса Энрике я бы отправил Забарного в дубль. Он играет ужасно. Он пытается контролировать мяч, когда нужно выносить его в одно касание, и выносит в одно касание, когда нужно сделать два касания…

Ты игрок «ПСЖ», ты получаешь большую зарплату, ты должен давать результат», — приводит слова Шано RMC Sports.

В нынешнем сезоне Забарный провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.