«Это не их вина». Гвардиола не согласился со словами Рэтклиффа о мигрантах

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова совладельца «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа об экономической ситуации в Великобритании, подчеркнувшего, что в стране большое количество иммигрантов.

«Я очень уважаю сэра Джима, мне посчастливилось с ним познакомиться. Он принёс извинения после своих слов, поэтому я не буду комментировать то, что он сказал, ведь после Джим сказал именно то, что хотел сказать. Но во всём мире проблема заключается в том, что мы относимся к иммигрантам или людям, приезжающим из других стран, как к проблеме, которая есть у наших стран, и это большая проблема, поскольку это не их вина.

Тот факт, что я каталонец, а вы британец — какое влияние оказывает место нашего рождения? Это выбрали мама и папа. Каждый хочет лучшей жизни и лучшего будущего для себя, своей семьи и друзей, и иногда возможности появляются там, где ты родился, и порой там, куда ты, возможно, переедешь.

Раньше было так сложно путешествовать, но сегодня за час можно оказаться где угодно. Сегодня цвет кожи или место рождения не имеют значения. Нам предстоит много работы в этом направлении. Я не считаю, что раз я каталонец, то я лучше вас.

Моё образование, полученное там, где я родился, путешествия по Мексике и Катару, жизнь в Италии, Англии или Германии — это просто благо для моей личности. В путешествиях я встречал невероятно приятных людей, и в этом вся суть. Но мне не становится легче от того, что я родился в том или ином месте. Большинство людей уезжают из стран из-за проблем в своих странах, а не потому, что хотят уехать. Когда мы принимаем другие культуры – по-настоящему принимаем их – общество становится лучше.

В раздевалке «Манчестер Сити» сложилась благоприятная атмосфера благодаря смешению разных культур? Безусловно. Как здорово, когда есть христиане, есть мусульмане, и они любят друг друга, уважают друг друга, работают вместе. В чём проблема? Проблема создаётся руководителями и президентами. Если приходится полагаться на них, у нас проблемы. Цивилизацию мы должны строить сами. Мы должны полагаться на парней, которые скажут, что нам нужно делать, что нужно сражаться?» – приводит слова Гвардиолы The Guardian.