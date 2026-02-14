Скидки
Главная Футбол Новости

Слуцкий назвал чемпиона среди комментаторов по количеству ошибок во время трансляций

Слуцкий назвал чемпиона среди комментаторов по количеству ошибок во время трансляций
Комментарии

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал чемпиона среди комментаторов по количеству ошибок во время трансляций матчей.

«Так как мы с Дзюбой одинаково к комментаторам относимся, мы очень часто играем в игру: собираемся смотреть футбол и насчитываем фактические ошибки за пять минут, у кого больше.

Ну, Геннадий Сергеевич Орлов — чемпион мира во все времена, это даже не обсуждается. Если у ближайшего конкурента пять фактических ошибок, то у Геннадия Сергеевича будет 20 за этот же промежуток времени. Тут всё, он вне конкуренции.

Наименьшее количество фактических ошибок всегда совершает Костя Генич. Мы прямо, насколько это возможно, проводили такую аналитику, когда сидели, разбирали и всё прочее», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «За деньги».

