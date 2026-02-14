«Айнтрахт» обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в 22-м туре Бундеслиги

Завершён матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли франкфуртский «Айнтрахт» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра матча выступил Мартин Петерзен из Штутгарта.

Натаниэль Браун вывел хозяев поля вперёд на 24-й минуте, Аюбе Амаимуни удвоил преимущество команды на 34-й минуте, а на 75-й минуте Ансгар Кнауфф увеличил разрыв в счёте.

После этой игры «Айнтрахт» с 31 очком располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Боруссия» с 22 очками находится на 12-м месте.

В следующем туре «орлы» 21 февраля на выезде встретятся с «Баварией», чёрно-бело-зелёные 22 февраля в гостях сыграют с «Фрайбургом».