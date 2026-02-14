Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Айнтрахт — Боруссия Мёнхенгладбах, результат матча 14 февраля 2026, счёт 3:0, 22-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Айнтрахт» обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в 22-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли франкфуртский «Айнтрахт» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра матча выступил Мартин Петерзен из Штутгарта.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Браун – 24'     2:0 Amaimouni-Echghouyab – 34'     3:0 Кнауфф – 75'    

Натаниэль Браун вывел хозяев поля вперёд на 24-й минуте, Аюбе Амаимуни удвоил преимущество команды на 34-й минуте, а на 75-й минуте Ансгар Кнауфф увеличил разрыв в счёте.

После этой игры «Айнтрахт» с 31 очком располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Боруссия» с 22 очками находится на 12-м месте.

В следующем туре «орлы» 21 февраля на выезде встретятся с «Баварией», чёрно-бело-зелёные 22 февраля в гостях сыграют с «Фрайбургом».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Форвард «Брентфорда» попал в шорт-лист «Баварии» как преемник Гарри Кейна — Конур
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android