Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Клуб Райана Рейнольдса «Рексем» вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Клуб Райана Рейнольдса «Рексем» вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Комментарии

Клуб известного актёра Райана Рейнольдса «Рексем» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, победив «Ипсвич Таун» со счётом 1:0. Игра прошла 13 февраля на стадионе «Рейскурс Граунд» в Рексеме.

Кубок Англии . 1/16 финала
13 февраля 2026, пятница. 22:45 МСК
Рексем
Рексем
Окончен
1 : 0
Ипсвич Таун
Ипсвич
1:0 Уиндасс – 34'    

Единственный гол в матче забил Джош Уиндасс. Полузащитник хозяев поля отличился на 34-й минуте.

Ранее в 1/8 финала турнира также вышел лондонский «Челси», разгромивший «Халл Сити» со счётом 4:0.

Отметим, что «Рексем» начиная с 2022 года трижды получал повышение в классе. На данный момент команда, набрав 47 очков за 31 встречу, занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа. Лидирует в лиге «Мидлсбро» с 61 очком. При этом места с третьего по шестое дают право сыграть в плей-офф за выход в английскую Премьер-лигу.

