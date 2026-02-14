Скидки
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм Хотспур» отказался продавать Бергвалля двум топ-клубам АПЛ — The Athletic

«Тоттенхэм Хотспур» отказался продавать Бергвалля двум топ-клубам АПЛ — The Athletic
Комментарии

«Челси» и «Астон Вилла» в январе пытались подписать полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Лукаса Бергвалля. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, «шпоры» отклонили оба предложения, однако летом они могут рассмотреть возможность продажи футболиста. Отмечается, что игроком интересуются и команды за пределами Англии.

В 26 матчах нынешнего клубного сезона швед забил один гол и отдал четыре результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хавбека составляет € 40 млн. Срок действия трудового договора футболиста с «Тоттенхэм Хотспур» рассчитан до лета 2031 года.

