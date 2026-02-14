Скидки
Нападающий «Факела» Гонгадзе перешёл в «Челябинск» на правах аренды

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе в рамках аренды пополнил состав «Челябинска». Об этом сообщает официальный телеграм-канал воронежского клуба.

Срок действия арендного соглашения футболиста с челябинским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Георгий Гонгадзе является воспитанником московского «Торпедо». На взрослом уровне он также выступал за чёрно-белых, помимо этого, в его послужном списке есть ставропольское «Динамо», «СКА-Ростов», «СКА-Хабаровск» и другие команды. В 22 матчах нынешнего клубного сезона Гонгадзе забил два гола.

На данный момент «Челябинск» с 32 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Лиги Pari.

