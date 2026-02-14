Скидки
«Барселона» подала официальную жалобу на судейство после поражения от «Атлетико»

«Барселона» подала официальную жалобу на судейство после поражения от «Атлетико»
«Барселона» подала официальную жалобу на судейство после первого матча 1/2 финала Кубка Испании, в котором сине-гранатовые уступили мадридскому «Атлетико» (0:4).

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'     4:0 Альварес – 45+2'    
Удаления: нет / Гарсия – 85'

«Футбольный клуб «Барселона» сообщает, что он направил официальное письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), в котором клуб выражает свою глубокую озабоченность по поводу неоднократного применения непоследовательных критериев. В документе клуб выделяет несколько ключевых моментов:

1. Отсутствие последовательности в дисциплинарных критериях;

2. Противоречивые критерии оценки игры рукой;

3. Накопление ошибок: «Барселона» указывает на повторяющуюся практику грубых судейских ошибок на протяжении всего сезона, многие из которых являются решающими и наносят ущерб клубу;

4. Применение и прозрачность VAR;

5. Критерии для просмотра эпизодов на мониторе: «Барселона» ставит под сомнение отсутствие чётких и последовательных критериев для приглашения судей к монитору, что способствует ощущению незащищённости и неравенства в принятии решений.

Кроме того, «Барселона» требует полной публикации всех аудиозаписей VAR, независимо от того, проводился ли просмотр эпизода судьёй в поле, в качестве важной меры прозрачности и повышения квалификации судей.
ФК «Барселона» требует, чтобы его запросы были проанализированы со всей серьёзностью и были приняты конкретные меры для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем», — говорится в заявлении клуба.

