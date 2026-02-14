«Барселона» подала официальную жалобу на судейство после поражения от «Атлетико»

«Барселона» подала официальную жалобу на судейство после первого матча 1/2 финала Кубка Испании, в котором сине-гранатовые уступили мадридскому «Атлетико» (0:4).

«Футбольный клуб «Барселона» сообщает, что он направил официальное письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), в котором клуб выражает свою глубокую озабоченность по поводу неоднократного применения непоследовательных критериев. В документе клуб выделяет несколько ключевых моментов:

1. Отсутствие последовательности в дисциплинарных критериях;

2. Противоречивые критерии оценки игры рукой;

3. Накопление ошибок: «Барселона» указывает на повторяющуюся практику грубых судейских ошибок на протяжении всего сезона, многие из которых являются решающими и наносят ущерб клубу;

4. Применение и прозрачность VAR;

5. Критерии для просмотра эпизодов на мониторе: «Барселона» ставит под сомнение отсутствие чётких и последовательных критериев для приглашения судей к монитору, что способствует ощущению незащищённости и неравенства в принятии решений.

Кроме того, «Барселона» требует полной публикации всех аудиозаписей VAR, независимо от того, проводился ли просмотр эпизода судьёй в поле, в качестве важной меры прозрачности и повышения квалификации судей.

ФК «Барселона» требует, чтобы его запросы были проанализированы со всей серьёзностью и были приняты конкретные меры для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем», — говорится в заявлении клуба.