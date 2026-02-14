«Байер» забил четыре безответных мяча в ворота «Санкт-Паули» в 22-м туре Бундеслиги

Завершился матч 22-го тура Бундеслиги, в котором играли леверкузенский «Байер» и «Санкт-Паули» из Гамбурга. Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали «аспириновые». Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра матча выступил Свен Яблонски из Бремена.

Джарелл Куанса на 13-й минуте открыл счёт в этой игре, Патрик Шик на 14-й минуте удвоил преимущество команды, Эдмон Тапсоба на 52-й минуте забил третий мяч хозяев поля, а на 78-й минуте голом отметился Эрнест Поку.

После этой игры «Байер» с 39 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Санкт-Паули» с 17 очками находится на 17-м месте.

В следующем туре «аспириновые» 21 февраля на выезде встретятся с «Унионом», «пираты» 22 февраля примут на своём поле «Вердер».