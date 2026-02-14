Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Байер — Санкт-Паули, результат матча 14 февраля 2026, счёт 4:0, 22-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Байер» забил четыре безответных мяча в ворота «Санкт-Паули» в 22-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 22-го тура Бундеслиги, в котором играли леверкузенский «Байер» и «Санкт-Паули» из Гамбурга. Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали «аспириновые». Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра матча выступил Свен Яблонски из Бремена.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
4 : 0
Санкт-Паули
Гамбург
1:0 Куанса – 13'     2:0 Шик – 14'     3:0 Тапсоба – 52'     4:0 Поку – 78'    

Джарелл Куанса на 13-й минуте открыл счёт в этой игре, Патрик Шик на 14-й минуте удвоил преимущество команды, Эдмон Тапсоба на 52-й минуте забил третий мяч хозяев поля, а на 78-й минуте голом отметился Эрнест Поку.

После этой игры «Байер» с 39 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Санкт-Паули» с 17 очками находится на 17-м месте.

В следующем туре «аспириновые» 21 февраля на выезде встретятся с «Унионом», «пираты» 22 февраля примут на своём поле «Вердер».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Боруссия» Д и «Байер» могут поспорить с «Арсеналом» за защитника «Реала» — Конур
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android