Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» может пригласить сразу шесть игроков в следующее трансферное окно — Sport.es

«Реал» может пригласить сразу шесть игроков в следующее трансферное окно — Sport.es
Комментарии

В мадридский «Реал» могут перейти сразу шесть игроков в следующее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, испанский клуб вернёт нападающего Эндрика из «Лиона» из-за его хорошей игры в аренде. Помимо бразильца, «сливочные» могут выкупить воспитанника Нико Паса, который на данный момент выступает за «Комо». Также «Реал» могут пополнить правый защитник второй команды Дэвид Хименес Корредор, хавбек «АЗ Алкмар» Кес Смит, Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Хакобо Рамон также из «Комо».

Отметим, что минувшим летом столичный клуб потратил на трансферы € 164,5 млн, купив Дина Хёйсена, Трента Александер-Арнольда, Альваро Каррераса и Франко Мастантуоно. На данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 57 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко.

Материалы по теме
Мегазаруба «Интер» — «Ювентус» и «Реал» против клуба Захаряна
Мегазаруба «Интер» — «Ювентус» и «Реал» против клуба Захаряна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android