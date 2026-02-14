«Реал» может пригласить сразу шесть игроков в следующее трансферное окно — Sport.es

В мадридский «Реал» могут перейти сразу шесть игроков в следующее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, испанский клуб вернёт нападающего Эндрика из «Лиона» из-за его хорошей игры в аренде. Помимо бразильца, «сливочные» могут выкупить воспитанника Нико Паса, который на данный момент выступает за «Комо». Также «Реал» могут пополнить правый защитник второй команды Дэвид Хименес Корредор, хавбек «АЗ Алкмар» Кес Смит, Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Хакобо Рамон также из «Комо».

Отметим, что минувшим летом столичный клуб потратил на трансферы € 164,5 млн, купив Дина Хёйсена, Трента Александер-Арнольда, Альваро Каррераса и Франко Мастантуоно. На данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 57 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко.