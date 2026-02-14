Скидки
Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Вердер — Бавария, результат матча 14 февраля 2026, счёт 0:3, 22-й тур Бундеслиги 2025/2026

Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Вердер» в 22-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли бременский «Вердер» и мюнхенская «Бавария». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене. В качестве главного арбитра матча выступил Бастиан Данкерт из Ростока.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 22'     0:2 Кейн – 25'     0:3 Горецка – 70'    

Гарри Кейн на 22-й минуте реализовал пенальти, а на 25-й минуте он оформил дубль. Леон Горецка забил гол на 70-й минуте.

После этой игры «Вердер» с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Бавария» с 57 очками является лидером Бундеслиги.

В следующем туре бременцы 22 февраля на выезде встретятся с «Санкт-Паули», мюнхенцы 21 февраля примут на своём поле «Айнтрахт».

