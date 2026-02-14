Скидки
Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Ахмат — АГМК, результат матча 14 февраля 2026, счет 3:2, товарищеский матч 2026

«Ахмат» обыграл узбекистанский АГМК в товарищеском матче, Георгий Мелкадзе оформил дубль
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и узбекистанский АГМК. Команды играли в Белеке (Турция). Матч закончился победой российской команды со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
14 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
3 : 2
АГМК
Алмалык, Узбекистан
0:1     1:1 Кенжебек – 24'     2:1 Мелкадзе – 42'     3:1 Мелкадзе – 46'     3:2    

Счёт в матче открыли игроки узбекистанской команды на 20-й минуте. Через четыре минуты полузащитник грозненцев Галымжан Кенжебек сравнял счёт. В конце первого тайма на 42-й минуте нападающий Георгий Мелкадзе вывел «Ахмат» вперёд. На 46-й минуте Георгий Мелкадзе оформил дубль. В конце встречи на 85-й минуте футболисты АГМК отыграли один мяч, реализовав пенальти.

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», у команды 40 очков после 18 игр.

Комментарии
