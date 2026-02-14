«Локомотив» не смог обыграть «Пюник» во втором матче за день, упустив победу в концовке

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона между московским «Локомотивом» и «Пюником» из Армении. Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Абу-Даби (ОАЭ). Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил Дмитрий Воробьёв. На 83-й минуте форвард московской команды реализовал пенальти. Через пять минут полузащитник «Пюника» Даниил Куликов также ударом с 11-метровой отметки сравнял счёт.

Ранее в этот же день, 14 февраля, «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд со счётом 4:0. Фланговый нападающий железнодорожников Сергей Пиняев оформил дубль в той встрече.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в лиге «Краснодар» с 40 очками.