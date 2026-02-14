Скидки
Главная Футбол Новости

«Это был плохой трансфер». Каррагер — о переходе Делапа в «Челси»

«Это был плохой трансфер». Каррагер — о переходе Делапа в «Челси»
Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о переходе нападающего Лиама Делапа из «Ипсвич Таун» в «Челси» прошлым летом.

«Это был плохой трансфер, переход в «Челси» стал не лучшим решением Делапа. Я считаю, что для молодого игрока, который становится всё лучше, прыжок из «Ипсвича» в «Челси» слишком большой, Лиаму следовало перейти в команду из середины таблицы, например, в «Эвертон». Если ты играешь в качестве центрального форварда в этой команде, то выходишь на поле в каждой игре, даже если проведёшь несколько плохих матчей, всё равно будешь играть», — приводит слова Каррагера Tribal Football со ссылкой на Stick to Football podcast.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

ESPN назвал двух футболистов «Челси» худшими в АПЛ по умению позиционно защищаться
