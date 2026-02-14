Слуцкий: не готов возвращаться в Россию. Почему я должен об этом мечтать?

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал свои перспективы возвращения в чемпионат России.

«Я на сегодняшний день не готов возвращаться в Россию. Мне всё время удивляет история, все кого я встречаю говорят: «Ну, ты же, наверное, хочешь, ты же мечтаешь». Я работаю в Китае, на наш клуб ходит по 50 тыс. человек, мы каждый год боремся за чемпионство, получаю великолепную зарплату…Почему я должен об этом мечтать? Поэтому совокупность тех факторов, которые сейчас присутствуют в моей профессиональной жизни и тот опыт, который я получаю меня не очень сдвигает думать в другом направлении. Я за российский футбол, многое делаю для его развития, но сегодня мне очень комфортно там, где я работаю и мыслей о возвращении, пока меня оттуда не выгонят, особо не возникает», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «За деньги».