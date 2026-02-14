Скидки
Защитник «Челси» Кукурелья пропустит 3-4 недели и, вероятно, не сыграет с «Арсеналом» — AS

Комментарии

Фланговый защитник «Челси» Марк Кукурелья пропустит от трёх до четырёх недель из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает AS. Таким образом, фулбек рискует пропустит встречу 28-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом», которая состоится 1 марта.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее испанский защитник был замёнен после первого тайма во встрече с «Лидсом» (2:2) в 26-м туре АПЛ из-за травмы.

27-летний футболист лондонцев в нынешнем сезоне выходил на поле в 35 матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. «Челси» занимает пятое место в таблице чемпионата Англии, набрав 44 очка. Лидирует в лиге «Арсенал» с 57 очками.

