Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» может подписать боснийского нападающего из армянского «Ноа» — Галетти

«Рубин» может подписать боснийского нападающего из армянского «Ноа» — Галетти
Комментарии

Казанский «Рубин» заинтересован в трансфере боснийского нападающего из армянского «Ноа» Нардина Мулахусейновича, сообщает журналист Руди Галетти на своей странице в социальной сети Х.

Казанский клуб ведёт переговоры с «Ноа» о трансферной стоимости футболиста и формате платежей, но соглашение пока не достигнуто. Интерес к футболисту также проявляют клубы из МЛС и Японии. Действующее трудовое соглашение форварда с армянским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.

В нынешнем сезоне Мулахусейнович провёл за «Ноа» 24 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
Тренер «Рубина» Франк Артига подвёл итоги второго зимнего сбора
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android