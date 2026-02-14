«Рубин» может подписать боснийского нападающего из армянского «Ноа» — Галетти

Казанский «Рубин» заинтересован в трансфере боснийского нападающего из армянского «Ноа» Нардина Мулахусейновича, сообщает журналист Руди Галетти на своей странице в социальной сети Х.

Казанский клуб ведёт переговоры с «Ноа» о трансферной стоимости футболиста и формате платежей, но соглашение пока не достигнуто. Интерес к футболисту также проявляют клубы из МЛС и Японии. Действующее трудовое соглашение форварда с армянским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.

В нынешнем сезоне Мулахусейнович провёл за «Ноа» 24 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отметился одной результативной передачей.