Гарри Кейн забил 500 голов за карьеру, 100 из которых — с пенальти

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн оформил дубль в матче 22-го тура чемпионата Германии с «Вердером» (3:0). Таким образом, английский форвард забил 500 голов за карьеру в клубах и сборной, 100 из которых с пенальти. Об этом сообщает аккаунт OptaFranz в социальной сети X.

Больше половины мячей (280) нападающий забил, выступая за лондонский «Тоттенхэм Хотспур» с 2011 по 2023 год.

В нынешнем сезоне Кейн отметился 41 голом в 35 матчах во всех турнирах за клуб. Действующий контракт англичанина с мюнхенской командой рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 65 млн.