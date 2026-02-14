Скидки
Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн забил 500 голов за карьеру, 100 из которых — с пенальти

Гарри Кейн забил 500 голов за карьеру, 100 из которых — с пенальти
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн оформил дубль в матче 22-го тура чемпионата Германии с «Вердером» (3:0). Таким образом, английский форвард забил 500 голов за карьеру в клубах и сборной, 100 из которых с пенальти. Об этом сообщает аккаунт OptaFranz в социальной сети X.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 22'     0:2 Кейн – 25'     0:3 Горецка – 70'    

Больше половины мячей (280) нападающий забил, выступая за лондонский «Тоттенхэм Хотспур» с 2011 по 2023 год.

В нынешнем сезоне Кейн отметился 41 голом в 35 матчах во всех турнирах за клуб. Действующий контракт англичанина с мюнхенской командой рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 65 млн.

