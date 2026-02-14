Скидки
Слуцкий рассказал о причинах игрового спада Самошникова в московском «Спартаке»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о причинах игрового спада крайнего защитника московского «Спартака» Ильи Самошникова.

«Я могу рассказать всю ситуацию по Самошникову, думаю, он не обидится. Самошников перешёл в «Спартак», проведя блестящий прошлый сезон в «Локомотиве». Когда он перешёл, сыграл несколько игр и получил травму. Потом у него был достаточно тяжёлый развод, на фоне которого у него появились определённые неврологические проблемы. Это проблемы, связанные с нашим опорно-двигательным аппаратом, с нервной системой. Это физиологическая проблема. Он стал эту проблему решать медикаментозными способами, сезон закончился.

Сейчас он поехал на сбор, будучи уверенным, что сможет работать в общей группе. Он отработал несколько дней, там действительно есть травмы, есть синдром, и он сейчас проходит курс медицинских процедур. Это уже никак не связано с депрессией. Это проблема, связанная с плохой нервной проводимостью мышц», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «За деньги».

В нынешнем сезоне Самошников провёл за красно-белых пять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

