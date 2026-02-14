«Манчестер Сити» обыграл «Солфорд Сити» в четвёртом раунде Кубка Англии

Завершился матч четвёртого раунда Кубка Англии, в котором играли «Манчестер Сити» и «Солфорд Сити». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала команда английской Премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступил Мэтт Донохью.

На шестой минуте Алфи Доррингтон отметился автоголом, Марк Гехи забил на 81-й минуте.

На предыдущей стадии «Манчестер Сити» со счётом 10:1 разгромил «Эксетер Сити», «Солфорд Сити» со счётом 3:2 одолел «Суиндон Таун».

Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).