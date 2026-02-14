Скидки
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Солфорд Сити, результат матча 14 февраля 2026, счёт 2:0, 1/16 финала Кубка Англии 2025/2026

«Манчестер Сити» обыграл «Солфорд Сити» в четвёртом раунде Кубка Англии
Комментарии

Завершился матч четвёртого раунда Кубка Англии, в котором играли «Манчестер Сити» и «Солфорд Сити». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала команда английской Премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступил Мэтт Донохью.

Кубок Англии . 1/16 финала
14 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Солфорд Сити
Солфорд
1:0 Доррингтон – 6'     2:0 Гехи – 81'    

На шестой минуте Алфи Доррингтон отметился автоголом, Марк Гехи забил на 81-й минуте.

На предыдущей стадии «Манчестер Сити» со счётом 10:1 разгромил «Эксетер Сити», «Солфорд Сити» со счётом 3:2 одолел «Суиндон Таун».

Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).

Календарь матчей Кубка Англии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2025/2026
