Тренер «Фейеноорда» Робин ван Перси высказался о трансфере Рахима Стерлинга

Главный тренер «Фейеноорда» Робин ван Перси отреагировал на трансфер флангового нападающего Рахима Стерлинга в нидерландский клуб.

«Вы видите, что это даёт импульс всему клубу. Это происходит на разных уровнях. Вы видели это и сегодня. Приходит новый игрок, и это просто факт, он — большой игрок, сильная личность и тот, кто доказал свою состоятельность.

Он здесь, он выбрал «Фейеноорд» из любви к игре, он хочет вернуть радость, и он найдёт её с нами, и мы поможем ему в этом. Процесс начинается сегодня, и мы все с нетерпением ждем этого. И именно поэтому мы пригласили его. И это также причина, по которой Рахим выбрал нас — потому что мы верим друг в друга и будем помогать друг другу в этом процессе.

Для Рахима это значит, что он снова хочет быть счастливым, а с нашей точки зрения это значит, что он может нам помочь и дать нам действительно позитивный импульс», — приводит слова ван Перси ESPN.

Последним клубом 31-летнего вингера был «Челси», за который он выступал с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Стерлинг не принял участия ни в одном матче. 28 января лондонский клуб объявил об уходе английского нападающего. В составе «Манчестер Сити» он четыре раза становился чемпионом Англии.