«Мэнсфилд Таун» из третьего дивизиона одолел «Бёрнли» в Кубке Англии
Завершён матч четвёртого раунда Кубка Англии, в котором играли «Бёрнли» и «Мэнсфилд Таун». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали футболисты команды из Лиги 1 (третий дивизион). Встреча состоялась на стадионе «Тёрф Мур». В качестве главного арбитра матча выступил Гэвин Уорд из Суррея.
Кубок Англии . 1/16 финала
14 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 2
Мэнсфилд Таун
Мэнсфилд
1:0 Лорент – 21' 1:1 Оутс – 53' 1:2 Рид – 80'
Джош Лорент на 21-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. Рис Оутс на 53-й минуте сравнял счёт, а победный гол забил Луис Рид на 80-й минуте.
На предыдущей стадии «Бёрнли» разгромил «Миллуолл» (5:1), «Мэнсфилд Таун» одолел «Шеффилд Юнайтед» (4:3).
Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).
