Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Роналду — в стартовом составе на матч Про-Лиги. Ранее португалец бойкотировал три игры

Роналду — в стартовом составе на матч Про-Лиги. Ранее португалец бойкотировал три игры
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе команды на матч с «Аль-Фатехом» в 22-м туре саудовской Про-Лиги. Игра пройдёт сегодня, 14 февраля, в 20:30 мск.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее португальский форвард не был включён в заявку «Аль-Насра» на три игры, две из которых в Про-Лиге и одна — в азиатской Лиге чемпионов.

Роналду не играл за «Аль-Наср» в знак протеста против политики Суверенного фонда (PIF) в отношении ряда саудовских клубов. Помимо этого, португалец таким образом выразил несогласие с задержкой зарплат некоторым сотрудникам команды.

На данный момент «Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков за 20 матчей. Возглавляет таблицу «Аль-Хиляль», у которого 51 очко за 21 встречу.

