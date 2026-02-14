Скидки
Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Хетафе — Вильярреал, результат матча 14 февраля 2026, счёт 2:1, 24-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Вильярреал» проиграл «Хетафе» в матче 24-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Хетафе» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Мигель Сесма Эспиноса. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
2 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Арамбарри – 41'     2:0 Сатриано – 53'     2:1 Микаутадзе – 76'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Хетафе» Мауро Арамбарри на 41-й минуте, реализовав пенальти. На 53-й минуте форвард Мартин Сатриано удвоил преимущество хозяев. На 76-й минуте нападающий Жорж Микаутадзе один мяч отыграл, установив окончательный счёт в матче — 1:2.

После 23 матчей чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 45 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Хетафе» заработал 29 очков после 24 игр и располагается на 10-й строчке.

В следующем туре «Вильярреал» в домашнем матче встретится с «Валенсией» 22 февраля, а «Хетафе» в этот же день на своём стадионе сыграет с «Севильей».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
