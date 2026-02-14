«Вильярреал» проиграл «Хетафе» в матче 24-го тура Ла Лиги

Завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Хетафе» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Мигель Сесма Эспиноса. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Хетафе» Мауро Арамбарри на 41-й минуте, реализовав пенальти. На 53-й минуте форвард Мартин Сатриано удвоил преимущество хозяев. На 76-й минуте нападающий Жорж Микаутадзе один мяч отыграл, установив окончательный счёт в матче — 1:2.

После 23 матчей чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 45 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Хетафе» заработал 29 очков после 24 игр и располагается на 10-й строчке.

В следующем туре «Вильярреал» в домашнем матче встретится с «Валенсией» 22 февраля, а «Хетафе» в этот же день на своём стадионе сыграет с «Севильей».