«Они меня все ненавидят. И я их не очень люблю. Конфликт заложен». Слуцкий — о журналистах

«Они меня все ненавидят. И я их не очень люблю. Конфликт заложен». Слуцкий — о журналистах
Комментарии

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о своём отношении к журналистам, а также своей позиции по отношению к интервью большим изданиям.

«Сейчас мы с «Динамо» участвовали в турнире в Дубае, и они привезли кучу журналистов. Они сидят, эти журналисты, и я вижу, что они меня все ненавидят. И я их не очень люблю. Я объясню почему.

Вспомните хоть одно моё большое интервью большому изданию за последние лет семь-восемь. Их нет. Потому что я считаю, что сегодня – я похож в этом плане на Харламова – если ты что-то хочешь сказать, то пришёл к вам [на подкаст], пришёл на «Это футбол, брат!» и сказал. Мне не надо общаться с «Чемпионатом», Sports.ru, «Спорт-экспрессом» и так далее.

Я не вижу смысла говорить с журналистами больших изданий, потому что я и так могу всё сказать, что хочу, в других программах. А они работают в этих изданиях и обязаны брать интервью или что-то спрашивать у Дзюбы, Слуцкого и так далее. Поэтому конфликт заложен», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «За деньги».

