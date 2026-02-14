Вингер «Барселоны» Рафинья восстановится к игре с «Жироной» — Sport.es

Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья, вероятно, сыграет в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной». При этом встречу пропустит форвард Маркус Рашфорд. Об этом сообщает Sport.es. Игра состоится 16 февраля в 23:00 мск.

По информации издания, бразильский вингер сине-гранатовых приступил к тренировками с основным составом команды. Несмотря на это, игрок навряд ли выйдет в стартовом составе в дерби. Рашфорд, в свою очередь, испытывает дискомфорт в левом колене и не примет участия в игре.

29-летний бразилец пропустил три последних матча из-за повреждения. В текущем сезоне он провёл 22 игры, забив 13 мячей и отдав пять результативных передач.