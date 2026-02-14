Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Барселоны» Рафинья восстановится к игре с «Жироной» — Sport.es

Вингер «Барселоны» Рафинья восстановится к игре с «Жироной» — Sport.es
Комментарии

Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья, вероятно, сыграет в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной». При этом встречу пропустит форвард Маркус Рашфорд. Об этом сообщает Sport.es. Игра состоится 16 февраля в 23:00 мск.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации издания, бразильский вингер сине-гранатовых приступил к тренировками с основным составом команды. Несмотря на это, игрок навряд ли выйдет в стартовом составе в дерби. Рашфорд, в свою очередь, испытывает дискомфорт в левом колене и не примет участия в игре.

29-летний бразилец пропустил три последних матча из-за повреждения. В текущем сезоне он провёл 22 игры, забив 13 мячей и отдав пять результативных передач.

Материалы по теме
Два топ-матча в Италии, дерби «Барсы» и гранды в Кубке Англии. Главные игры уикенда
Рейтинг
Два топ-матча в Италии, дерби «Барсы» и гранды в Кубке Англии. Главные игры уикенда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android