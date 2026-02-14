Скидки
Главная Футбол Новости

Игрок «Ахмата» Касинтура поделился впечатлениями от первых зимних сборов с Черчесовым

Игрок «Ахмата» Касинтура поделился впечатлениями от первых зимних сборов с Черчесовым
Комментарии

Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура поделился впечатлениями от первых зимних сборов под руководством главного тренера грозненцев Станислава Черчесова.

«Сборы — это всегда тяжело, потому что долгая пауза без игровой практики. Но сейчас состояние уже, слава богу, лучше, чем в первые три недели. Нормально, работаем и готовимся к возобновлению чемпионата.

Вне зависимости от главного тренера, сборы всегда даются тяжело. У каждого свой подход. На первых сборах мы делали более объёмную работу, а сейчас тренировки интенсивнее. Думаю, что они пойдут нам на пользу и команда будет играть лучше, чем в прошлом году», — сказал Касинтура в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», у команды 40 очков после 18 игр.

