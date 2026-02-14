Скидки
Главная Футбол Новости

Самородов: приезд тренера сборной Казахстана на игру «Ахмата» — дополнительная мотивация

Самородов: приезд тренера сборной Казахстана на игру «Ахмата» — дополнительная мотивация
Комментарии

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов высказался о сборах, а также присутствии главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова на матче грозненской команды с АГМК из Узбекистана (3:2).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
14 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
3 : 2
АГМК
Алмалык, Узбекистан
0:1     1:1 Кенжебек – 24'     2:1 Мелкадзе – 42'     3:1 Мелкадзе – 46'     3:2    

«Сборы никогда не бывают лёгкими — всегда тяжело. Две тренировки в день, устаёшь. Увиделись и пообщались с тренером сборной Казахстана, он был на первом тайме нашей игры. Можно сказать, что его присутствие — дополнительная мотивация как можно лучше себя проявить. Не всегда главные тренеры сборных приезжают на сборы клубов и смотрят своих игроков», — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

