Самородов: приезд тренера сборной Казахстана на игру «Ахмата» — дополнительная мотивация

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов высказался о сборах, а также присутствии главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова на матче грозненской команды с АГМК из Узбекистана (3:2).

«Сборы никогда не бывают лёгкими — всегда тяжело. Две тренировки в день, устаёшь. Увиделись и пообщались с тренером сборной Казахстана, он был на первом тайме нашей игры. Можно сказать, что его присутствие — дополнительная мотивация как можно лучше себя проявить. Не всегда главные тренеры сборных приезжают на сборы клубов и смотрят своих игроков», — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.