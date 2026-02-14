Самородов: приезд тренера сборной Казахстана на игру «Ахмата» — дополнительная мотивация
Поделиться
Нападающий «Ахмата» Максим Самородов высказался о сборах, а также присутствии главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова на матче грозненской команды с АГМК из Узбекистана (3:2).
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
14 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
3 : 2
АГМК
Алмалык, Узбекистан
0:1 1:1 Кенжебек – 24' 2:1 Мелкадзе – 42' 3:1 Мелкадзе – 46' 3:2
«Сборы никогда не бывают лёгкими — всегда тяжело. Две тренировки в день, устаёшь. Увиделись и пообщались с тренером сборной Казахстана, он был на первом тайме нашей игры. Можно сказать, что его присутствие — дополнительная мотивация как можно лучше себя проявить. Не всегда главные тренеры сборных приезжают на сборы клубов и смотрят своих игроков», — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
21:46
-
21:44
-
21:38
-
21:22
-
21:06
-
21:01
-
21:01
-
20:57
-
20:46
-
20:40
-
20:37
-
20:33
-
20:19
-
20:15
-
20:14
-
20:00
-
20:00
-
19:54
-
19:52
-
19:51
-
19:45
-
19:35
-
19:30
-
19:28
-
19:26
-
19:25
-
19:13
-
19:12
-
19:10
-
18:53
-
18:45
-
18:39
-
18:25
-
18:04
-
17:57