Вратарь «Ахмата» Шелия: сейчас мы более сплочённы, чем когда-либо

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о приобретениях клуба в рамках зимнего трансферного окна.

«Новая кровь — всегда новые эмоции, конкуренция. Плюс те ребята, которые пришли, мотивированы, мы их поддерживаем, надеемся на них. Хороший новый импульс, который, надеюсь, поможет команде.

На поле с ребятами разных национальностей чувствую себя прекрасно, со всеми нахожу общий язык. Никаких проблем. Все ребята стараются быть в коллективе, мы даже более сплочённы, чем когда-либо», — сказал Шелия в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

На данный момент «Ахмат» с 22 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.