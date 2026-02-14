Скидки
Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Марсель — Страсбург, результат матча 14 февраля 2026, счёт 2:2, 22-й тур Лиги 1 2025-2026

«Страсбург» ушёл от поражения в матче Лиги 1 с «Марселем» благодаря голу на 90+7-й минуте
Комментарии

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Страсбург». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсуа Летексье. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 19:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 2
Страсбург
Страсбург
1:0 Гринвуд – 14'     2:0 Гуири – 47'     2:1 Нанаси – 73'     2:2 Паничелли – 90+7'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд на 14-й минуте. Форвард Амин Гуири удвоил преимущество хозяев на 47-й минуте. На 74-й минуте полузащитник «Страсбурга» Себастьян Нанаси один мяч отыграл, а на 90+7-й минуте форвард гостей Хоакин Паничелли реализовал пенальти, установив окончательный счёт в матче — 2:2.

После 22 матчей чемпионата Франции «Марсель» набрал 40 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Страсбург» заработал 31 очко и располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Страсбург» в домашнем матче встретится с «Лионом» 22 февраля, а «Марсель» на выезде сыграет с «Брестом» 20 февраля.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
