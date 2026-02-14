«Страсбург» ушёл от поражения в матче Лиги 1 с «Марселем» благодаря голу на 90+7-й минуте

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Страсбург». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсуа Летексье. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд на 14-й минуте. Форвард Амин Гуири удвоил преимущество хозяев на 47-й минуте. На 74-й минуте полузащитник «Страсбурга» Себастьян Нанаси один мяч отыграл, а на 90+7-й минуте форвард гостей Хоакин Паничелли реализовал пенальти, установив окончательный счёт в матче — 2:2.

После 22 матчей чемпионата Франции «Марсель» набрал 40 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Страсбург» заработал 31 очко и располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Страсбург» в домашнем матче встретится с «Лионом» 22 февраля, а «Марсель» на выезде сыграет с «Брестом» 20 февраля.