Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Такие матчи выигрываются не тактикой». Фабрегас — о поражении «Комо» от «Фиорентины»

«Такие матчи выигрываются не тактикой». Фабрегас — о поражении «Комо» от «Фиорентины»
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал поражение своей команды от «Фиорентины» (1:2) в 25-м туре Серии А.

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
1 : 2
Фиорентина
Флоренция
0:1 Фаджоли – 26'     0:2 Кин – 54'     1:2 Паризи – 77'    
Удаления: Мората – 89' / нет

«Дело не в том, что у нас плохой тренер, который не нашёл способа вернуть команду в нужное русло и не смог заставить её понять важность матча. Я провёл 20 лет в футболе высшего уровня, и я знал, что для такой небольшой команды, как наша, это будет сложно. Мы молоды, это был очень важный матч, нам нужно было подойти к игре по-другому. Это часть пути, но ребята должны понимать, что такие матчи выигрываются не тактикой, а настроем чемпиона, который всегда хочет большего», — сказал Фабрегас в интервью для Sky Sport Italia.

