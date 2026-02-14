Роналду забил гол в первом матче за «Аль-Наср» после прекращения бойкота

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился на 18-й минуте матча с «Аль-Фатехом» в 22-м туре Про-Лиги. Встреча стала первой для португальца после прекращения бойкота игр саудовского клуба. На данный момент счёт 1:0 в пользу «Аль-Насра».

Отметим, что это 962-й гол в карьере португальского нападающего.

Ранее португальский форвард не был включён в заявку «Аль-Насра» на три игры, две из которых в Про-Лиге и одна — в азиатской Лиге чемпионов. Роналду не играл за «Аль-Наср» в знак протеста против политики Суверенного фонда (PIF) в отношении ряда саудовских клубов. Помимо этого, португалец таким образом выразил несогласие с задержкой зарплат некоторым сотрудникам команды.

На данный момент «Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков за 20 матчей. Возглавляет таблицу «Аль-Хиляль», у которого 51 очко за 21 встречу.