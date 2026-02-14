В «Черноморце» рассказали о финансовой ситуации клуба

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Константин Гордиюк дал комментарий относительно нынешнего финансового положения клуба.

«На этот год всё стабильно благодаря президенту клуба. Финансирование найдено и получено. Что касается ухода главного тренера – свято место пусто не бывает. Если футболисту или тренеру предлагают двигаться выше, мы не имеем права их удерживать. Все наши мысли о возобновлении чемпионата. Задача «Черноморца» – быть в топ-9.

Нам было очень тяжело в начале сезона, только к Новому году удалось разобраться со всеми компенсациями за расторжения и долгами. В 2026 год команда вступила без долговых обязательств, наша совесть чиста», – приводит слова Гордиюка Metaratings.

На данный момент «Черноморец» находится на 12-м месте в турнирной таблице Лиги Pari.