«Интер» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч 25-го тура Серии А

Сегодня, 14 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Интером» и туринским «Ювентусом». Игра пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Федерико Ла Пенна. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Интер»: Зоммер, Биссекк, Аканджи, Бастони, Димарко, Энрике, Зелиньски, Сучич, Барелла, Тюрам, Мартинес.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Камбьязо, Миретти, Бремер, Келли, Локателли, Маккенни, Консейсау, Дэвид, Йылдыз.

«Интер» после 24 туров возглавляет турнирную таблицу Серии А. В активе команды 58 очков. «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в чемпионате. У туринцев 46 набранных очков.

В следующем туре действующие лидеры чемпионата Италии сыграют на выезде с «Лечче». «Ювентус» на домашнем стадионе примет «Комо». Оба матча пройдут 21 февраля.