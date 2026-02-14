«Аталанта» обыграла «Лацио» в 25-м туре Серии А

Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Лацио» и «Аталантой». Команды играли на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юан Лука Сакки. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл полузащитник чёрно-синих Эдерсон на 41-й минуте, реализовав 11-метровый удар. Во втором тайме на 60-й минуте полузащитник Никола Залевски увеличил преимущество «Аталанты».

На данный момент «Лацио» набрал 33 очка. После 25 матчей римская команда занимает восьмое место в Серии А. «Аталанта» с 42 очками располагается на шестой строчке.