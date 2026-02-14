Скидки
Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Лацио — Аталанта, результат матча 14 февраля 2026, счет 0:2, 25-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» обыграла «Лацио» в 25-м туре Серии А
Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Лацио» и «Аталантой». Команды играли на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юан Лука Сакки. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Эдерсон – 41'     0:2 Залевски – 60'    

Счёт в матче открыл полузащитник чёрно-синих Эдерсон на 41-й минуте, реализовав 11-метровый удар. Во втором тайме на 60-й минуте полузащитник Никола Залевски увеличил преимущество «Аталанты».

На данный момент «Лацио» набрал 33 очка. После 25 матчей римская команда занимает восьмое место в Серии А. «Аталанта» с 42 очками располагается на шестой строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
