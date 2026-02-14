«Разум мне говорил, что не надо. Но я не жалею». Слуцкий — о работе в сборной России

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о периоде работы в сборной России.

«Когда меня туда позвали, это был 2015-й год и у сборной практически не было шансов попасть на Евро. Разум мне говорил, что не надо, но эмоции, тренерское эго, а все тренеры — эгоисты, мне говорили, что у тебя всё получится. Пошёл, хотя на каком-то этапе получилось, потом не получилось.

Но я абсолютно не жалею о том, что был опыт в сборной России. В сборной ты всё равно понимаешь, что скорее всего уйдёшь плохо. Все говорят, что надо уходить на пике, но никто не может этого сделать, потому что тебе кажется, что пик будет всё время у тебя», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «За деньги».

Слуцкий возглавлял национальную команду с 2015 по 2016 год и принимал с ней участие в чемпионате Европы.