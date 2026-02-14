«Игра шла вяло и медленно». Тренер «Ман Сити» Гвардиола — о победе над «Солфорд Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды в матче четвёртого раунда Кубка Англии с «Солфорд Сити» (2:0).

«Когда мы сделали счёт 2:0, стало лучше. Мы плохо считывали свободные зоны, которые появлялись у соперника. Атака всегда зависит от того, где обороняется соперник, а мы этого не могли прочитать. Нам приходится тратить много времени, чтобы ускорить и улучшить этот процесс. Единственная хорошая новость в том, что мы прошли дальше.

Можно было бы сказать, что мы морально истощены, но это наша работа, и мы должны делать то, что должны. Мы использовали пространство не лучшим образом, поэтому игра шла вяло и медленно, это было не очень здорово», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».