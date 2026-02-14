Скидки
Главная Футбол Новости

«Игра шла вяло и медленно». Тренер «Ман Сити» Гвардиола — о победе над «Солфорд Сити»


Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды в матче четвёртого раунда Кубка Англии с «Солфорд Сити» (2:0).

Кубок Англии . 1/16 финала
14 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Солфорд Сити
Солфорд
1:0 Доррингтон – 6'     2:0 Гехи – 81'    

«Когда мы сделали счёт 2:0, стало лучше. Мы плохо считывали свободные зоны, которые появлялись у соперника. Атака всегда зависит от того, где обороняется соперник, а мы этого не могли прочитать. Нам приходится тратить много времени, чтобы ускорить и улучшить этот процесс. Единственная хорошая новость в том, что мы прошли дальше.

Можно было бы сказать, что мы морально истощены, но это наша работа, и мы должны делать то, что должны. Мы использовали пространство не лучшим образом, поэтому игра шла вяло и медленно, это было не очень здорово», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

