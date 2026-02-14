Скидки
Главная Футбол Новости

«Сборы на то и есть, чтобы через не могу играли». Черчесов — о победе «Ахмата» над АГМК

«Сборы на то и есть, чтобы через не могу играли». Черчесов — о победе «Ахмата» над АГМК
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с АГМК из Узбекистана (3:2).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
14 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
3 : 2
АГМК
Алмалык, Узбекистан
0:1     1:1 Кенжебек – 24'     2:1 Мелкадзе – 42'     3:1 Мелкадзе – 46'     3:2    

«Мы много создавали моментов, но не хватало логического конца. По этой игре остались вещи, которые понравились. Будем всё разбирать, разговаривать с игроками. Это нормальное явление, когда игроки устают. Сборы на то и есть, чтобы все через не могу играли», — приводит слова Черчесова официальный телеграм-канал клуба.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-лиги «Ахмат» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

В первом матче после зимней паузы «Ахмату» предстоит встретиться с ЦСКА 1 марта.

