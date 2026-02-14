Вратарь «Ман Сити» Траффорд высказался о победе команды над «Солфорд Сити» в Кубке Англии

Голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд прокомментировал победу своей команды в матче четвёртого раунда Кубка Англии с «Солфорд Сити» (2:0).

«Я понимал, что вряд ли мне придётся проделать большую работу, но, когда меня включили в стартовый состав, я должен был проявить себя наилучшим образом.

Это было здорово, но это не то, чего я ожидал перед началом сезона [в плане игрового времени]. Я старался не обращать на это внимания. Это реальность, и я должен выкладываться на полную. Такова ситуация, в которой я нахожусь. Мы тренируемся каждый день, но делать сейвы — это классно. Это классический турнир на выбывание. Мы победили, и до следующей игры осталась неделя. Мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Траффорда официальный сайт «горожан».