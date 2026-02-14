«Реал» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд на матч 24-го тура Ла Лиги

Сегодня, 14 февраля, состоится матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Команды сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслужит Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа, Хёйсен, Каррерас, Тчуамени, Александер-Арнольд, Рюдигер, Вальверде, Камавинга, Гюлер, Винисиус, Гарсия.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Субельдия, Эррера, Арамбуру, Мартин, Муньос, Горротксатеги, Солер, Марин, Уэсли, Оярсабаль.

После 23 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» заработал 31 очко и располагается на восьмой строчке.

В предыдущем туре «Реал Сосьедад» в домашнем матче одержал победу над «Эльче» со счётом 3:1, а «Реал Сосьедад» на выезде победил «Валенсию» (2:0).