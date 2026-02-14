«Локомотив» креативно поздравил Евгения Морозова с днём рождения

Футболисты «Локомотива» креативно поздравили защитника команды Евгения Морозова с днём рождения, которому 14 февраля исполнилось 25 лет. Железнодорожники спели песню в честь именинника, произнося по одному небольшому отрывку.

Видео доступно в телеграм-канале «Локомотива».

Морозов является выпускником академии железнодорожников. В нынешнем сезоне Морозов провёл за «Локомотив» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.