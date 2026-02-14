«Реал» всегда был его мечтой». Тренер сборной Венгрии — о Собослаи

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси рассказал о мечте полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи играть за мадридский «Реал».

«У него всегда была одна мечта: поиграть за «Реал» Мадрид. У меня очень близкие отношения с Домиником с тех пор, как он начал играть в футбол, и «Реал» всегда был его мечтой.

Я не знаю, сделает ли он этот шаг, потому что решение зависит как от него, так и от клуба. Я не исключаю, что он останется в «Ливерпуле» и продлит контракт, тем более его там ценят. Он очень важный для «Ливерпуля» игрок, а «Ливерпуль» – один из крупнейших клубов мира», – приводит слова Росси Marca.

Доминик Собослаи перешёл в «Ливерпуль» в 2023 году из «РБ Лейпциг». В текущем сезоне венгр принял участие в 34 матчах во всех соревнованиях. На его счету девять забитых мячей и семь результативных передач. Transfermarkt оценивает хавбека в € 85 млн.