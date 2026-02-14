Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» всегда был его мечтой». Тренер сборной Венгрии — о Собослаи

«Реал» всегда был его мечтой». Тренер сборной Венгрии — о Собослаи
Комментарии

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси рассказал о мечте полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи играть за мадридский «Реал».

«У него всегда была одна мечта: поиграть за «Реал» Мадрид. У меня очень близкие отношения с Домиником с тех пор, как он начал играть в футбол, и «Реал» всегда был его мечтой.

Я не знаю, сделает ли он этот шаг, потому что решение зависит как от него, так и от клуба. Я не исключаю, что он останется в «Ливерпуле» и продлит контракт, тем более его там ценят. Он очень важный для «Ливерпуля» игрок, а «Ливерпуль» – один из крупнейших клубов мира», – приводит слова Росси Marca.

Доминик Собослаи перешёл в «Ливерпуль» в 2023 году из «РБ Лейпциг». В текущем сезоне венгр принял участие в 34 матчах во всех соревнованиях. На его счету девять забитых мячей и семь результативных передач. Transfermarkt оценивает хавбека в € 85 млн.

Материалы по теме
Штрафные звезды «Ливерпуля» — балдёж. Он просто лучший в Европе. Видео
Штрафные звезды «Ливерпуля» — балдёж. Он просто лучший в Европе. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android