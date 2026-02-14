Роналду забил в первом матче после бойкота и принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Фатехом»

Завершился матч 22-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Фатех» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Аль-Фатех Клаб Стэдиум» (Эль-Хуфуф, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ахмад Аль-Румаихани. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Счёт в матче открыл Криштиану Роналду. Нападающий «Аль-Насра» отличился на 18-й минуте. Во втором тайме на 78-й минуте форвард гостей Айман Яхья увеличил преимущество своей команды.

Отметим, что португалец забил 962-й гол в карьере в первом матче после прекращения бойкота игр саудовского клуба.

На данный момент «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 52 очка за 21 матч. Возглавляет таблицу «Аль-Хиляль», у которого 53 очка. «Аль-Фатех» заработал 24 очка и располагается на 10-й строчке.