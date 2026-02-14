Скидки
Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Севилья — Алавес, результат матча 14 февраля 2026, счёт 1:1, 24-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Алавес» не смог победить «Севилью» в матче Ла Лиги, которая доигрывала вдевятером


Завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иосу Апестегия. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Алавес
Витория
1:0 Соу – 42'     1:1 Мартинес – 60'    
Удаления: Санчес – 16', Жордан – 90+1' / нет

Первый мяч в матче забил полузащитник «Севильи» Джибриль Соу на 42-й минуте. На 60-й минуте нападающий гостей Тони Мартинес забил ответный мяч, установив окончательный счёт в матче — 1:1. «Севилья» играла в меньшинстве с 16-й минуты. За две жёлтые карточки с поля был удалён защитник Хуанлу Санчес. А на 90+2-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник хозяев Жоан Жордан.

После 24 матчей чемпионата Испании «Севилья» набрала 26 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Алавес» также заработал 26 очков и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Алавес» в домашнем матче встретится с «Жироной» 23 февраля, а «Севилья» на день раньше на выезде сыграет с «Хетафе».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026

